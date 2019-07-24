600 مليون دولار حصة ايران من صادرات السلع الى السوق الافريقية 

وأوضح مودودي في تصريح له اليوم الاربعاء للمراسلين على هامش ملتقى افريقيا التجاري في طهران، أن تنمية التعاون التجاري مع افريقيا يواجه عدة عقبات فيما يخص البنى التحتية، بما في ذلك العلاقات المصرفية بجانب الشحن والنقل وهو العامل الاساس في عدم تنمية العلاقات التجارية بين إيران والدول الافريقية.

وأكد أن منظمة التنمية التجارية تستهدف الفرص التجارية في السوق الافريقية لتحويلها الى فرص إستثمارية، مؤكدا أن السوق واعدة لشركات توريد الخدمات التقنية والهندسية وصناعات المواد الغذائية الايرانية في هذه القارة، فضلا عن قابليتها بتوريد المنتجات النفطية والبوليمرية والمشتقات النفطية الى افريقيا.

ولفت مودودي الى أن دولا مثل جنوب افريقيا وكينيا والسودان ونيجيريا تعد من أهم الوجهات التصديرية للسلع الايرانية في هذه القارة؛ مضيفا كذلك، ان العلاقات التجارية بين إيران ومصر في مستوى جيد جدا.

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