اصدار التاشيرات في السفارة البرتغالية بطهران قريبا

وفي حوار اجرته معه صحفية البرتقال اليوم الاربعاء، اشار السفير باك جامي الى عدم اصدار التأشيرات للرعايا الايرانيين من قبل السفارة البرتغالية في ايران؛ قائلا حبذا لو لم يحدث ذلك.

وتابع، ان المعطيات تشير الى حصول خطا في القراءة الاولى لبيان الخارجية البرتغالية واسباب عدم اصدار التاشيرات للمواطنين الايرانيين؛ لكن الاخيرة اضفت الشفافية، من خلال بيان لها، على هذا الامر.

واكد السفير الايراني في لشبونة، قائلا : انني استطيع ان اوضح بانه لم يقع اي حادث امني في سفارة البرتغال بطهران.

كما شدد بان هذا الموضوع لن يؤثر (سلبا) على العلاقات الودية بين ايران والبرتغال؛ معربا عن توقعه بتسويته قريبا.

في سياق متصل، نقلت صحيفة البرتغال عن وزير الخارجية في حكومة لشبونة "اغوستو سانتوس سيلوا" قوله امام نواب البرلمان في هذا البلد، ان "اجراءات اصدار التاشيرات بالنسبة للرعايا الايرانيين الراغبين في السفر الى البرتغال توقفت مؤقتا".

وعزا سانتوز هذا القرار الى اسباب امنية؛ مؤكدا في الوقت نفسه بانه لا يتعلق بالعلاقات بين طهران ولشبونة.

و وصف الوزير البرتغالي هذا القرار بانه موقت؛ معربا عن امله في اصدار التاشيرات للايرانيين من جديد.

انتهى** ح ع