متحدث القضاء الايراني يستعرض تفاصيل ملف 17 متهما بالتجسس لصالح اميركا

وقال اسماعيلي في تصريح له اليوم الاربعاء، ان هذا الملف يتالف من قسمين، القسم الاول يان البت فيه في النيابة الامنية ومحكمة الثورة نظرا لان الافراد المتهمين هم عاديون.

واوضح بان الاحكام الابتدائية بحق المتهمين قد صدرت في هذا القسم وقال، انه تم اصدار احكام طويلة للمتهمين لكنها ليست قطعية لغاية الان وستطوي مرحلة الاستئناف.

واشار اسماعيلي الى البت في القسم الاخر من الملف في منظمة القضاء العسكري وقال، ان القسم الاخر من المتهمين تم البت في ملفهم في منظمة القضاء العسكري لان نطاق مهماتهم كانت وحدات عسكرية وقوات مسلحة وكانوا هم انفسهم من العاملين فيها.

يتبع ** 2342