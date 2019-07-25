ظريف يصل الى السنغال قادما من بوليفيا

ومن المقرر ان يلتقي ظريف خلال زيارته هذه التي تستغرق يوما واحدا الى داكار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السنغاليين.

وكان وزير الخارجية الايراني قد توجه الى نيويورك يوم 13 تموز/يوليو الجاري حيث اسغرقت زيارته لها 6 ايام شارك خلالها في الاجتماع الاقتصادي -الاجتماعي رفيع المستوى لمنظمة الامم المتحدة والقى كلمة استعرض فيها مواقف طهران حول مختلف القضايا.

واجرى ظريف اجرت معه مختلف القنوات مثل "بي بي سي" و"سي ام بي سي" و"سي ان ان" و"بلومبيرغ" و"PBS" حوارات صحفية اجاب فيها على الاسئلة المطروحة حول مختلف قضايا الساعة.

كما اجرى ظريف محادثات مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة تناول فيها القيود المفروضة من قبل السلطات الاميركية على موظفي ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الامم المتحدة اضافة الى مسالة التوتر في المنطقة وتوقيف حاملة النفط الايراني بصورة غير قانونية من قبل البحرية البريطانية في منطقة جبل طارق وخفض التزامات الاتفاق النووي.

وفي ختام زيارته الى نيويورك توجه وزير الخارجية الايراني الى كاراكاس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز واجرى خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين الفنزويليين كالرئيس نيكولاس مادورو والنائب الاول للرئيس دليسي رودريغز.

وكانت المحطة التالية للوزير ظريف هي نيكاراغوا حيث اجتمع فيها مع الرئيس دانييل اورتيغا ورئيس البرلمان غوستاو بوراس كورتس.

وكانت بوليفيا هي المحطة الاخيرة في جولته على عدد من دول اميركا اللاتينية حيث التقى خلالها الرئيس ايف موراليس ووزير الخارجية دييغو بري رودريغز.

انتهى ** 2342