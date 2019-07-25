ايران تتاهل الى نصف نهائي بطولة العالم بالكرة الطائرة للشباب

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاربعاء في اطار الجولة الثالثة من الدور الثاني للبطولة فرض منتخب شباب ايران سيطرته الكاملة على اشواط المباراة الثلاثة وفاز عن جدارة واستحقاق بنتائج 25-18 و 25-14 و 25-18 .

وكانت ايران قد فازت في اطار هذا الدور على الارجنتين 3-1 وخسرت امام ايطاليا 3-1 .

وفي الدور نصف النهائي ستلاقي ايران البرزايل فيما ستلاقي ايطاليا روسيا.

وكانت ايران قد فازت في الدور الاول على تونس 3-0 وعلى التشيك 3-0 وخسرت امام روسيا 3-2 .

يذكر ان افضل نتيجة حققتها ايران في تاريخ البطولة هو المركز الثالث عام 2007 .

انتهى ** 2342