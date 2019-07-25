انعقاد ملتقى تجاري بين ايران وبيلاروسيا

وشارك في الملتقى عن الجانب الايراني السفير مصطفى اويسي ورئيس غرفة تجارة طهران مسعود خوانساري وعن الجانب البيلاروسي السفير يوري لازارجيك ومساعد وزير الصناعة ديميتري كورجيك ورئيس غرفة التجارة فلاديمير افلاخويتش، فضلا عن وفدي البلدين اللذين يضمان تجارا ورجال اعمال واصحاب صناعات، حيث جرى البحث حول طاقات التعاون التجاري والاقتصادي المتوفرة والعقبات التي تعيق تنمية العلاقات.

وخلال الملتقى اشار السفير الايراني مصطفى اويسي الى تنمية العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية بين ايران وبيلاروسيا وكذلك دعم رئيسي البلدين للتبادل التجاري والاقتصادي، مؤكدا ضرورة تعزيز الانشطة من قبل القطاع الخاص في البلدين، معلنا استعداد السفارة الايرانية الكامل لتقديم الدعم الشامل للتجار الايرانيين والبيلاروس.

من جانبه تحدث رئيس غرفة تجارة طهران مسعود خوانساري عن امكانية الوصول الى سوق دول الجوار الايراني البالغ تعداد نفوسها 400 مليون عبر ايران ، معتبرا مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين بانه لا يتناسب مع المستوى الجيد للعلاقات السياسية وطاقات البلاد في مجال التصدير والاستيراد.

بدوره دعا رئيس غرفة التجارة البلاروسي فلاديمير افلاخويتش لبذل المزيد من الجهود والاهتمام من قبل القطاعات المعنية للوصول بمستوى التبادل التجاري الى مليار دولار وفقا للمحادثات التي اجريت بين كبار مسؤولي البلدين.

وفي الملتقى طرح عدد من التجار ورجال الاعمال وجهات نظرهم حول كيفية رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، ومن ثم اجروا لقاءات ثنائية في المجالات التخصصية لكل منهم للبحث في سبل تنمية التعاون الثنائي.

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