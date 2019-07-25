انتاج محافظة هرمزكان للروبيان يبلغ ۳۵۰ مليون دولار

واضاف منصوري ان حجم مزارع الروبيان في المحافظة يبلغ ۱۴ الف هكتار بطاقة انتاجية ۷۰ الف طن سنويا وبقيمة تبلغ ۳۵۰ مليون دولار.

وخلال العام الماضي تم انتاج ما یقرب من ۳۸ ألف طن من الروبیان، تم تصدیر ۲۶ ألف طن منه، وخصص ۱۰ و ۱۲ ألف طن للاستهلاك المحلي.

وسعر الكیلو غرام الواحد من الروبیان، يبلغ أكثر من ۴.۵ إلى ۶ دولارات، وإن ۱۵۰ ملیون دولار من الروبیان یتم تصدیره سنویاً.

وبلغ حجم إنتاج المنتجات السمكیة الإیرانیة في العام ۲۰۱۸ ملیونا و ۲۰۰ ألف طن، بقیمة تصل إلى ۵۰۷ ملیون دولار من الصادرات.

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