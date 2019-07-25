محافظة مازندران..احتفالات رأس السنة الجديدة وفق التقويم الطبري

وتشهد منطقة طبرستان احتفالات شعبية في الشوارع يحيها أهالي المنطقة في رأس السنة الطبرية حيث تقرع الطبول وتقام الالعاب المحلية وتنشد الأغاني الشعبية بمشاركة الفنانين.

وكان اقليم طبرستان يشمل في السابق جغرافيا محافظة مازندران وأجزاء من كلستان وجيلان وطهران وشمال سمنان، ومنذ ثلاثة قرون يقال لها مازندران.

وتتألف السنة الطبرية من ۳۶۵ يوما يتوزع كل ۳۰ يوما على شهر، ليبقى هناك خمسة أيام في بداية العام لا تتعلق بأي شهر وتسمى "بيتك" يسبقها يوم واحد في سنوات الكبيسة يسمى بـ "شيشك"، هذه الأيام الستة هي ما تميز السنة الطبرية بشكل أساسي أضافة إلى رأس السنة الذي يصادف (۲۴ تموز/يوليو).

وتوزع السنة الطبرية على أربعة فصول لكنها مقسمة لأنصاف، فالربيع يضم ۱۰۰ يوم نصفها الأول يسمى بالربيع البارد ونصفها الثاني الربيع الدافئ، أما فصل الصيف فيضم ۸۵ يوما وفصل الخريف ۱۰۰ يوم نصفها الخريف الدافئ ونصفها الخريف البارد وأخيراً فصل الشتاء يضم ۸۰ يوما.









