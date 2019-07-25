مرشحة الرئاسة الامريكية : سأعود الى الاتفاق النووي لو فزت

واضافت جيلبراند التي كانت تتحدث في معهد السياسة الخارجية ان انسحاب ترامب من الاتفاق النووي اضعف مكانة امريكا دوليا .

وقالت ايضا ان الرئيس الامريكي الحالي قام باجراءات اضعفت المكانة الامريكية دوليا ومنها تواطئ لجنته الانتخابية مع روسيا والمواجهة غير المسؤولة مع ايران .

وصرحت مرشحة الحزب الديمقراطي ان التعاون مع حلفائنا سيقوي امريكا، مبينة ان انسحاب ترامب من الاتفاق النووي هو من جعل ايران تعاود نشاطها في تخصيب اليورانيوم مؤكدة بصفتي رئيسا للجمهورية سالتزم مع باقي حلفائنا بالاتفاق النووي طالما ايران التزمت به.

يذكر ان اغلب مرشحي الحزب الديمقراطي وعدوا بالعودة الى الاتفاق النووي في حال وصولهم الى الرئاسة ومنهم «برني سندرز» و«الیزابت فارن» و«کاميلا هریس» و«ايمي کلوبوجار» و«کوري بوکر» و«جو بایدن» و«بیت بوتیجیج» و«تولسی غابارد» و«بتو اورورك» و«ست مولتون» و«وین مسام» و«جان دلاني» و«جي اینسلي».

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