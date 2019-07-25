ذو النور: بريطانيا اوقفت الناقلة الايرانية تنفيذا للنوايا الأمريكية

واشار ذو النور في تصريح صحفي له على هامش اجتماع فريق عمل الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الى مستجدات وضع ناقلة النفط الايرانية المحتجزة من قبل بريطانيا وقال : ان توقيف الناقلة اجراء غير قانوني ، وهدف بريطانيا من ايقاف الناقلة ياتي في سياق تنفيذ النوايا الأمريكية.

وصرح نائب اهالي مدينة قم في مجلس الشورى الاسلامي بالقول: اولا ان بريطانيا ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي لتقول إنها تطبق عقوبات الاتحاد، ومن ناحية أخرى ، لا يمكن أن تقوم هذه الناقلة بنقل النفط إلى سوريا لأنه من غير من الممكن ارساء الناقلة في الموانئ المحددة من قبلهم.

ووصف ذو النور احتجاز ناقلة النفط الايرانية من قبل بريطانيا بانه غطرسة وبلطجة وقرصنة بحرية مبينا ان ايران بدأت بتكريس الجهود القانونية والدبلوماسية لتحرير الناقلة مؤكداً ان البريطانيين لا يمكنهم الاستمرار بحجز الناقلة وفقاً للقوانين الدولية، وسيتم الافراج عنها قريباً.

وحول مسألة احتجاز السفينة البريطانية من قبل ايران اضاف : إن السفينة البريطانية سلكت طريقاً ممنوعاً لاجتناب تتبعها وتجاهلت تحذيرات إيران وبناء عليه تم توقيفها.

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