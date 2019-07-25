٢٥ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر 83411066
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شاهد/ثاني امراة تدخل مجال قيادة الطائرات المدنية في ايران

شاهد/ثاني امراة تدخل مجال قيادة الطائرات المدنية في ايران

طهران/ ۲۵ تموز/ يوليو/ارنا- ‫انضمت الطيارة "نشاط جهانداري" الى سلك الطيارين الايرانيين في مراسم خاصة بمطار مهرآباد بطهران، لتكون ثاني امراة ايرانية تدخل مجال قيادة الطائرات المدنية.

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وتتخصص  ‫جهانداري في قيادة طائرات بويينغ من طراز (MD) بعد ان کانت المراة الايرانية مساعدة للطيران فقط.

وكانت هاجر عسكري اول امرأة ايرانية قادت طائرة مدنية، بعد انتصار الثورة الإسلامية ۱۹۷۹.

انتهى*۱۰۴۹

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