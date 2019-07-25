شاهد/ثاني امراة تدخل مجال قيادة الطائرات المدنية في ايران

وتتخصص جهانداري في قيادة طائرات بويينغ من طراز (MD) بعد ان کانت المراة الايرانية مساعدة للطيران فقط.
وكانت هاجر عسكري اول امرأة ايرانية قادت طائرة مدنية، بعد انتصار الثورة الإسلامية ۱۹۷۹.
انتهى*۱۰۴۹
طهران/ ۲۵ تموز/ يوليو/ارنا- انضمت الطيارة "نشاط جهانداري" الى سلك الطيارين الايرانيين في مراسم خاصة بمطار مهرآباد بطهران، لتكون ثاني امراة ايرانية تدخل مجال قيادة الطائرات المدنية.
وتتخصص جهانداري في قيادة طائرات بويينغ من طراز (MD) بعد ان کانت المراة الايرانية مساعدة للطيران فقط.
وكانت هاجر عسكري اول امرأة ايرانية قادت طائرة مدنية، بعد انتصار الثورة الإسلامية ۱۹۷۹.
انتهى*۱۰۴۹
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