مديرعام ارنا: على الوكالات الغربية والامريكية نقل الاخبار بمهنية وبعيدا عن التحريف

وقال هاشمي يوم امس الاربعاء خلال لقائه سفير الاكوادور بطهران ان الصورة التي تنقلها الوكالات الامريكية والغربية عن الدول المستقلة ومنها ايران غير صحيحة مؤكدا على ضرورة تعاون الوكالات المستقلة لنقل الصورة الحقيقية عن الدول المستقلة وتطوراتها.

واعرب هاشمي عن استعداد ارنا للتعاون مع الوكالات المستقلة في مواجهة الهجوم الاعلامي التي تقوم به الوكالات الامريكية والغربية .

واكد على ضرورة التعاون الاعلامي بين ايران والاكوادور لتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية و العلمية و الاعلامية بما يتلائم مع مستوى العلاقات السياسية بينهما واضاف يجب الاستفادة من الامكانيات الاعلامية لايران والاكوادور للتنمية في جميع المجالات ولبيان القدرات الثقافية والاقتصادية والتجارية والسياحية للبلدين عالميا وخاصة الى مناطق غرب اسيا وامريكا الجنوبية.

واشار مدیرعام ارنا الى الاحداث الاخیرة فی المنطقة والعالم وقال : ان الشعب الايراني لن يتنازل في الدفاع عن استقلال ووحدة اراضية وبصموده واستقامته سيتخطى هذه المرحلة .

من جانبه قال سفير الاكوادور لدي طهران "اليخاندرو اورتيغا" ان الشعب الاكوادوري كما الشعب الايراني فهو يدافع عن استقلاله ووحدته الوطنية بكل قوة لذا فأن مواقف البلدين في المحافل الدولية ومنها الامم المتحدة متقاربة.

واشار الى تواجده في ايران خلال عامين وقال ان الصورة التي ينقلها الاعلام الغربي عن ايران غير صحيحة مؤكدا على ضرورة تعاون وكالات ايران والاكوادور في نقل الاخبار الصحيحة و الموثقة عن بلديهما .

ووصف اورتيغا العلاقات بين البلدين بالممتازة واضاف ان ايران بلدا ذو حضارة وتاريخ وثقافة قيمة ويجب على العالم التعرف عليها.

واكد الجانبان خلال اللقاء على تنمية العلاقات المهنية بين وكالات البلدين معلنيين التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم لتعاون مشترك بينهما.

انتهى**م م**۱۰۴۹

