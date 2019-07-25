وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

وقالت الرئاسة في بيان إن قايد السبسي توفي في الساعة العاشرة و۲۵ دقيقة بالتوقيت المحلي في المستشفى العسكري، وأضافت أنها ستعلن لاحقا موعد الدفن.

ووفقا للدستور التونسي، يفترض أن يتولى رئيس البرلمان محمد الناصر رئاسة البلاد لفترة مؤقتة، أدناها ۴۵ يوما، وأقصاها تسعون يوما، حتى تنظيم الانتخابات.

وكان حافظ قايد السبسي (نجل الرئيس الراحل) أكد -في وقت سابق اليوم- نقل والده مساء أمس إلى المستشفى، ووضعه في قسم الرعاية الفائقة، وعزا ذلك إلى آثار "تسمم غذائي" تعرض له مؤخرا، واستدعى نقله إلى المستشفى نفسه.

وأضاف حافظ السبسي أن وضع والده ليس على ما يرام، لتعلن الرئاسة بعد ذلك ببضع ساعات وفاته.

وكان الباجي قايد السبسي نقل أواخر الشهر الماضي إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية وصفت بالخطيرة، ولم تحدد الرئاسة التونسية سبب مرضه. وبعد أيام غادر السبسي المستشفى ليعود إليه لاحقا لإجراء فحوص طبية.

ويأتي رحيل الرئيس التونسي قبل أربعة أشهر من انتخابات الرئاسة، التي قال إنه لن يترشح لها.

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