قائد شرطة المطارات الايرانية: تطوير التعاون بين شرطة ايران والصين

وقال مهري اليوم الخميس خلال لقائه في بكين رؤساء شركات التقنيات الحديثة والمراقبة ان اهم استراتيجية شرطة مطارات الجمهورية الاسلامية هو استخدام احدث المعدات والامكانيات في مجال الرقابة والفحص.

وتفقد قائد شرطة مطارات ايران خلال زيارته الى الصين شركة معدات الرقابة والفحص "نوكتك" في بكين واطلع على اجهزتها المستخدمة في مطار بكين ومنها اجهزة كشف المخدرات.

واعتبر تبادل التجارب في هذا المجال سبيلا لتقليل والقضاء على تلك الجرائم، مؤكدا على ضرورة التعامل والتنسيق بين شرطة البلدين للوصول الى المستوى المطلوب والمعايير العالمية.

يذكر ان منتجات شركة نوكتك الصينية تستخدم في ۱۶۰ دولة بمختلف قارات العالم.

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