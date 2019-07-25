٢٥ يوليو ٢٠١٩ - ١٦:١٣
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83411240
٠ Persons

قائد شرطة المطارات الايرانية: تطوير التعاون بين شرطة ايران والصين

قائد شرطة المطارات الايرانية: تطوير التعاون بين شرطة ايران والصين

طهران / ۲۵ تموز / يوليو / ارنا – أكد قائد شرطة مطارات ايران العميد "حسن مهري" على ضرورة التعاون الثنائي بين الشرطة الإيرانية والصينية من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب والمعايير العالمية.

وقال مهري اليوم الخميس خلال لقائه في بكين رؤساء شركات التقنيات الحديثة والمراقبة ان اهم استراتيجية شرطة مطارات الجمهورية الاسلامية هو استخدام احدث المعدات والامكانيات في مجال الرقابة والفحص.

وتفقد قائد شرطة مطارات ايران خلال زيارته الى الصين شركة معدات الرقابة والفحص "نوكتك" في بكين واطلع على اجهزتها المستخدمة في مطار بكين ومنها اجهزة كشف المخدرات.

واعتبر تبادل التجارب في هذا المجال سبيلا لتقليل والقضاء على تلك الجرائم، مؤكدا على ضرورة التعامل والتنسيق بين شرطة البلدين للوصول الى المستوى المطلوب والمعايير العالمية.

يذكر ان منتجات شركة نوكتك الصينية تستخدم في ۱۶۰ دولة بمختلف قارات العالم.

انتهى**م م**  ۱۰۴۹

تعليقك

You are replying to: .
4 + 1 =