٢٥ يوليو ٢٠١٩ - ١٦:٤٠
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83411320
٠ Persons

تعاون اكاديمي بين ايران والمجر

تعاون اكاديمي بين ايران والمجر

بلغراد / ۲۵ تموز / يوليو / ارنا – خلال اجتماع بين سفير الجمهورية الاسلامية في المجر مع وزير شؤون التعليم المجري اكد الطرفان على ضرورة تنمية التعاون العلمي الجامعي بين المراكز العلمية في البلدين.

وقدم السفير الايراني تقريرا للوزير المجري عن نتائج زيارة وفد رؤساء جامعات المجر الى المدن الايرانية يزد وشيراز وانعقاد اول مؤتمر لرؤساء جامعات البلدين معربا عن امله ان يتم عقد المؤتمر الثاني في احدى مدن المجر.

من جانبة اعرب وزير شؤون التعليم في المجرعن شكره لاستضافة المدن الايرانية وفد رؤساء الجامعات متمنيا ان يتم تمتين التعاون العلمي بين البلدين في جميع المجالات الاكاديمية ومنها تبادل الطلاب والاستاذه واقامة ورشات علمية مشتركة وتبادل الوفود والمؤتمرات والملتقيات العلمية.

انتهى**م م** ۱۰۴۹
 

تعليقك

You are replying to: .
1 + 11 =