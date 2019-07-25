تعاون اكاديمي بين ايران والمجر

وقدم السفير الايراني تقريرا للوزير المجري عن نتائج زيارة وفد رؤساء جامعات المجر الى المدن الايرانية يزد وشيراز وانعقاد اول مؤتمر لرؤساء جامعات البلدين معربا عن امله ان يتم عقد المؤتمر الثاني في احدى مدن المجر.

من جانبة اعرب وزير شؤون التعليم في المجرعن شكره لاستضافة المدن الايرانية وفد رؤساء الجامعات متمنيا ان يتم تمتين التعاون العلمي بين البلدين في جميع المجالات الاكاديمية ومنها تبادل الطلاب والاستاذه واقامة ورشات علمية مشتركة وتبادل الوفود والمؤتمرات والملتقيات العلمية.

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