التوقيع على اتفاقية لتنمية التعاون التجاري بين ايران والعراق

وقال المستشار التجاري الايراني في العراق "ناصر بهزاد" اليوم الخميس لمراسل ارنا ان هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها الاسبوع الماضي خلال زيارة رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية والوفد المرافق له الى العراق.

واضاف بهزاد بحسب الاتفاقية فأن ايجاد مدن صناعية مشتركة لانتاج مشترك وانشاء مكاتب لصندوق ضمان الصادرات و تسهيل حصول التجار على تاشيرات واقامة ورشات صناعية وتجارية تعليمية وزيادة عدد المعارض الايرانية الخاصة في العراق والتعرفات الجمركية تم الاتفاق علیها بین البلدين.

وقال ایضا تم تشکیل لجنة تجاریة مشترکة بین البلدین لوضع الخطط الاستراتیجیة لتنمیة العلاقات الاقتصادیة وعقد الاجتماع الاول لها في بغداد برئاسة رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية "محمدرضا مودودي" ومديرعام العلاقات الخارجية في وزارة التجارة العراقية " عادل خضير عباس".

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