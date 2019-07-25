السفير الطاجيكي لدى طهران: بمساعدة ايران اصبحنا مصدراً للطاقة

وفي اول لقاء رسمي له منذ استلامه مهام سفارة بلده في طهران التقى زاهدوف صباح اليوم الخميس مع رئيس غرفة تجارة وصناعة وتعدين وزراعة ايران " غلامرضا شافعي".

واشار سفير طاجيكستان خلال اللقاء الى المشتركات الثقافية والاجتماعية بين البلدين منتقدا المستوى التجاري المتدني بينهما مشددا على ضرورة ازالة الموانع التي تعيق التنمية التجارية بين ايران وطاجيكستان.

وبين زاهدوف ان المستوى التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي ۶۵ مليون دولار حيث شهد انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة التي وصل فيها الى ۵۰۰ مليون دولار سنويا.

واشار الى انعقاد عدة اجتماعات بين مسؤولي البلدين لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية بينهما .

وصرح سفيرطاجيكستان لدى طهران ان بلاده بمساعدة الاستثمارات الايرانية اصبحت مصدرة للطاقة الكهربائية فضلا عن تامين احتياجاتها الداخلية، مؤكدا على ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

من جانبه اشار رئيس غرفة تجارة وصناعة وتعدين وزراعة ايران " غلامرضا شافعي" الى المشترکات الثقافية بين ايران وطاجيكستان معتبرا اللغة احدى اهمها.

وقال شافعي : هناك تعاون جيد في مجال الاعمار وانشاء الطرق والخدمات الفنية والهندسية متمنيا ان يتم تنمية المستوى التجاري نظرا لايجاد خط طيران مباشر وتاكيد مسؤولي البلدين على ذلك.

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