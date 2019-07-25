تنمية التعاون العلمي بين تبريز وتركيا

واكد رئيس جامعة العلوم التطبيقية في محافظة اذربايجان الشرقية "فرزان قاليجي" على استعداد الجامعة للتعاون العلمي مع المراكز العلمية في تركيا في مجالات تعليم المهارات واقامة ورشات تعليمة مشتركة واقامة ملتقيات ومؤتمرات علمية مشتركة.

من جانبه رحب القنصل العام التركي في تبريز "حسين غونغور" بالتعاون العلمي بين البلدين وقال ان جامعة ساكاريا الفنية والصناعية اعلنت استعدادها التام التعاون مع جامعة العلوم التطبيقية في محافظة اذربايجان الشرقية في جميع المجالات.

واضاف غونغور يجب ان لاتكون مذكرات التفاهم حبر على ورق بل يجب تفعيلها كي يتم استغلال الطاقات العلمية في البلدين للتنمية في جميع المجالات.

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