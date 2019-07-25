٢٥ يوليو ٢٠١٩ - ١٩:٠٣
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83411423
٠ Persons

تنمية التعاون العلمي بين تبريز وتركيا

تنمية التعاون العلمي بين تبريز وتركيا

تبريز / ۲۵ تموز / يوليو / ارنا – تم التأكيد على تنمية التعاون العلمي بين مدينة تبريز الايرانية وتركيا خلال لقاء بين رئيس جامعة العلوم التطبيقية في محافظة اذربايجان الشرقية والقنصل العام التركي في تبريز.

واكد رئيس جامعة العلوم التطبيقية في محافظة اذربايجان الشرقية "فرزان قاليجي" على استعداد الجامعة للتعاون العلمي مع المراكز العلمية في تركيا في مجالات تعليم المهارات واقامة ورشات تعليمة مشتركة واقامة ملتقيات ومؤتمرات علمية مشتركة.

من جانبه رحب القنصل العام التركي في تبريز "حسين غونغور" بالتعاون العلمي بين البلدين وقال ان جامعة ساكاريا الفنية والصناعية اعلنت استعدادها التام التعاون مع جامعة العلوم التطبيقية في محافظة اذربايجان الشرقية في جميع المجالات.

واضاف غونغور يجب ان لاتكون مذكرات التفاهم حبر على ورق بل يجب تفعيلها كي يتم استغلال الطاقات العلمية في البلدين للتنمية في جميع المجالات.

انتهى**م م**۱۰۴۹

تعليقك

You are replying to: .
4 + 3 =