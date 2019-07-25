رغبة عراقية لتنمية العلاقات الرياضية مع ايران

واعتبر رياض خلال لقائه محافظ اصفهان الهدف من زيارته اصفهان هو لقاء المسؤولين فيها والتباحث معهم وزيارة الاماكن التاريخية المشهورة عالميا .

واشار الى التوقيع على مذكرات تفاهم بين العراق وايران في مجال الرياضة والشباب وقال سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم بين المحافظات في كل من ايران والعراق ونسعى ان تكون تنفيذية وليس حبرا على ورق .

واكد رياض على ان التعاون في المجالات الرياضية هو استمرارا للتعاون بين البلدين في جميع المجالات الاخرى .

من جانبة رحب محافظ اصفهان "عباس رضائي" بزيارة الوزير العراقي والوفد المرافق الى اصفهان معتبرا الزيارة تساهم في تمتين العلاقات الودية والاخوية بين البلدين.

واضاف رضائي ان العراق بامكانة بتوقيعة على مذكرات التفاهم مع ايران واصفهان الاستفادة من جميع الامكانيات التي تمتلكها.

وصرح ان التوقيع على مذكرات في المجالات الثقافية والفنية والرياضية لايقل اهمية عن المذكرات الاقتصادية والصناعية مشددا على ضرورة تنفيذها .

انتهى**م م** ۱۰۴۹