اللواء سلامي: الضغوط والحظر والحصار ضد ايران لن تجدي الاعداء نفعا

وفي كلمة له الخميس خلال لقائه كوادر الجهاد العاملة في مجال تقديم الخدمات لمنكوبي السيول في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، قال اللواء سلامي، انه على اميركا وحلفائها ان يعلموا بان الضغوط والحظر والحصار ضد الشعب الايراني لن تجديهم نفعا وان هذا النهج انما يجعل ايران الاسلامية اقوى واكثر صلابة.

واضاف، ان اراد الاستعمار العجوز الذي كانت له حصة كبيرة في نهب ثروات الشعوب على مدى المائة عام الماضية، ان يستعرض عضلاته امامنا فان ابناء هذا الشعب في البحر قاموا باقتياد ناقلة نفطه وسحبها من بين 4 سفن حربية اميركية وبريطانية وان ياتوا بها الى الساحل ويحطموا هيبة الاستعمار.

واكد بان تاريخ اي بلد يصنعه شبابه المضحون واضاف، ان بلادنا تخطت ظروفا صعبة وتصارعت مع اعداء الداء ومازالت تكافح قوى عالمية وتواجه كل التحديات والمشاكل والمصاعب.

واكد ان لا قوة كبرى يمكنها اتخاذ القرار لنا وعلى العالم احترام ارادة الشعب الايراني وان يعترف بمكانته واضاف، انه لا احد يمكنه فرض ارادته على هذا الشعب.

وقال، انه على الاعداء الا يفكروا بصورة خاطئة تجاه ايران وان يعلموا بان الشعب الايراني هو المعلم الكبير للمقاومة وان الضغوط والحصار والترهيب لن تجديهم نفعا امام الشعب الايراني.

واكد بان العدو يتراجع اليوم وقال، ان ايران في الظروف الراهنة هي اكثر صلابة وعزما وارادة وهو ما اثبته الشعب الايراني للاعداء الذين كانوا يقولون بانهم سوف لن يسمحوا بان تبيع ايران قطرة من النفط ولا سبيل امامها سوى الاستسلام الا انهم يدعون اليوم للتفاوض.

انتهى ** 2342