المحكمة العليا في البرازيل تأمر بتروبراس بتزويد سفينتين إيرانيتين بالوقود

واوردت "رويترز" ان دياس توفولي رئيس المحكمة العليا اسقط أمرا لشركة النفط بتروليو برازيليو بعدم تزويد السفينتين بالوقود.

وكانت الشركة البرازيلية تعللت في ذلك بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وكانت السفارة الايرانية في برازيليا قد وجهت رسالة تحذير للسلطات البرازيلية بان ايران ستقطع واردات السلع من البرازيل في حال عدم تزويد السفينتين بالوقود.

وقال السفير الايراني علي سقائيان بانه في حال عدم تزويد السفينتين بالوقود ستقوم ايران بتوفير حاجاتها من الذرة والصويا واللحوم من سائر دول اميركا اللاتينية وستقطع جميع وارداتها من البرازيل.

وتبلغ صادرات البرازيل الى ايران ميلياري دولار سنويا وتستورد ايران ثلث صادرات البرازيل من الذرة.

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