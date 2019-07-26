الدفاعات الجوية اليمنية تسقط تاسع طائرة تجسسية سعودية خلال 5 أسابيع

وأفاد مصدر في الدفاع الجوي اليمني للمسيرة نت عن إسقاط طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان في جمارك منفذ الطوال قبالة جيزان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه تاسع طائرة تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية خلال 5 أسابيع وثالث طائرة خلال شهر يوليو الجاري، حيث تم إسقاط طائرة تجسسية سعودية شرق جبل الدود بتاريخ 3 يوليو وأخرى شرق جبل الدود أيضا بتاريخ 7 يوليو.

يذكر أن الحرب التي شنتها السعودية أوقعت، على مدار الأربع سنوات الماضية، حوالي 10 آلاف قتيل غالبيتهم من المدنيين بينما أصيب أكثر من 60 ألف شخص، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

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