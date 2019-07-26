٢٦ يوليو ٢٠١٩ - ١١:٣٠
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83411699
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ايران تعلن استعدادها لتوفير حاجات بيلاروسيا من المحاصيل الزراعية

ايران تعلن استعدادها لتوفير حاجات بيلاروسيا من المحاصيل الزراعية

طهران / 26 تموز / يوليو /ارنا- استعرض اعضاء وفد غرفة تجارة طهران امكانيات الجمهورية الاسلامية الايرانية التصديرية في مجال المكسرات والحبوب والفواكه الجافة والفواكه الصيفية ، واعلنوا عن الرغبة بتوفير حاجات بيلاروسيا في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد الايراني برئاسة رئيس غرفة تجارة طهران مسعود خوانساري وعدد من التجار في مجال الصناعات الغذائية والمكسرات والحبوب مع مساعد ومدراء وزارة الزراعة في بيلاروسيا.

واشار الجانبان الى الطاقات المتوفرة ومنها في مجالات الزراعة والمكسرات والحبوب والصناعات الغذائية ، واكدا على الاستفادة المثلى من هذه الامكانيات.

بدوره اعلن الجانب البيلاروسي استعداده لتصدير اللحوم والالبان والحبوب وطعام الدواجن والماشية الى ايران.

واكد الجانبان على تطوير التعاون المشترك لتوفير حاجات البلدين الاقتصادية والتجارية.

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