ايران تعلن استعدادها لتوفير حاجات بيلاروسيا من المحاصيل الزراعية

جاء ذلك خلال لقاء الوفد الايراني برئاسة رئيس غرفة تجارة طهران مسعود خوانساري وعدد من التجار في مجال الصناعات الغذائية والمكسرات والحبوب مع مساعد ومدراء وزارة الزراعة في بيلاروسيا.

واشار الجانبان الى الطاقات المتوفرة ومنها في مجالات الزراعة والمكسرات والحبوب والصناعات الغذائية ، واكدا على الاستفادة المثلى من هذه الامكانيات.

بدوره اعلن الجانب البيلاروسي استعداده لتصدير اللحوم والالبان والحبوب وطعام الدواجن والماشية الى ايران.

واكد الجانبان على تطوير التعاون المشترك لتوفير حاجات البلدين الاقتصادية والتجارية.

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