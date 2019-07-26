٢٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٠١
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83411711
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وزير الجهاد الزراعي الايراني يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع نظيره الصيني

وزير الجهاد الزراعي الايراني يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع نظيره الصيني

بكين/ 26 تموز/ يوليو/ارنا – التقى وزير الجهاد الزراعي الايراني محمود حجتي وزير الزراعة الصيني في بكين وبحث معه سبل تطوير العلاقات الاقتصادية خاصة في القطاع الزراعي.

واعتبر وزير الجهاد الزراعي الايراني، ان الاستفادة القصوى من الطاقات المتاحة في البلدين هي من استراتيجيات المرحلة القادمة وقال ان طهران وبكين عازمتان على تعزيز التعاون وتسعيان لاستثمار الامكانيات والعلوم المتاحة لتطوير التعاون اكثر فاكثر.

من جانبه أكد وزير الزراعة الصيني " هان تشانغفو" على ضرورة التعاون الفني ونقل الخبرات وتعزيز العلاقات الثنائية والتبادل العلمي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد الطرفان في اللقاء الذي حضره عدد من مدراء ورؤساء المؤسسات التابعة لوزارة الجهاد الزراعي الايراني ، على تطوير العلاقات في مختلف المجالات الزراعية.

ووصل وزير الجهاد الزراعي الإيراني، الى بكين يوم الثلاثاء الماضي 23 يوليو في زيارة تستمر أربعة أيام بهدف تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين في المجال الزراعي.

ومن المقرر أن يزور حجتي غدا السبت مدينة تشنغدو الصينية بهدف التعرف على المشاريع الزراعية في هذه المدينة.

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