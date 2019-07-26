ايران تفرج عن 9 افراد من طاقم سفينة "الرياح"

وقالت صحيفة "اينديا تودي" ان 21 من الهنود وهم 3 من طاقم سفينة "الرياح" و 18 من طاقم ناقلة النفط البريطانية "ستينا امبيرو" مازالوا محتجزين لدى ايران.

واعلنت السفارة الهندية في طهران يوم امس الخميس بان ايران وفرت امكانية اللقاء القنصلي مع الطاقم الهندي لناقلة النفط البريطانية المتحجزة لديها.

كما اعلنت وزارة الخارجية الهندية ان ممثلين عنها التقوا افراد الطاقم الهندي الـ 24 لناقلة النفط الايراني "غريس 1" التي احتجزتها البحرية البريطانية في منطقة جبل طارق.

يذكر ان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في 19 تموز /يوليو الجاري، توقيفه ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، لعدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية الدولية وارتكابها العديد من المخالفات فضلا عن الحاقها اضرارا بزورق صيد وملاحيه الايرانيين.

فيما كانت البحرية البريطانية قد احتجزت بلا مبرر ناقلة النفط الايراني "غريس 1" بذريعة انها تحمل النفط الى سوريا الخاضعة للحظر الاوروبي.

انتهى ** 2342