٢٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83411731
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سريلانكا تؤكد على التبادل التجاري مع ايران

سريلانكا تؤكد على التبادل التجاري مع ايران

طهران / 26 تموز / يوليو /ارنا- اكدت الحكومة السريلانكية على التبادل التجاري مع ايران ومن ضمنه استئناف صادرات الشاي اليها.

وافاد موقع "كولومبو بيج" ان سريلانكا اعلنت خلال اجتماع الحكومة انه يجب استئناف صادرات الشاي الى ايران حتى نهاية الشهر القادم.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الاقتصاديين والتجار من مصدري الشاي.

وصرح وزير الزراعة السريلانكي في هذا الصدد، ان سريلانكا مصرة على استئناف صادرات الشاي الى ايران حتى نهاية الشهر القادم.

وتعد ايران بعد تركيا وروسيا من اهم زبائن الشاي السريلانكي وكانت ايران قد استوردت منها 27 الفا و 419 طنا خلال العام الماضي.

وتتمحور العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران وسريلانكا حول المصافي والنفط والشاي، وتشارك ايران في تنفيذ مشروع لتحديث مصفى قديم في سريلانكا وهي ايضا بصدد انشاء مصفى جديد فيها.

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