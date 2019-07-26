والي نيمروز: ایران دعمت افغانستان على الدوام

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس على هامش الاجتماع المشترك للتجار والناشطين الاقتصاديين في محافظة سيستان وبلوجستان الايرانية وولاية نيمروز الافغانية، قال سيد ولي سلطان، ان ايران استضافت اكثر من 2 مليون افغاني وتعاملت مع رعايانا بمحبة واحترام على الدوام.

واضاف، ان افغانستان ترغب بالتبادل التجاري مع ايران ولها الاستعداد الكامل للمزيد من التعاون معها.

واعتبر ميناء جابهار فرصة ذهبية لايران وافغانستان وباكستان ودول اسيا الوسطى وجنوب اسيا واضاف، انه ينبغي الاستفادة من فرصة ومكانة هذه المدينة للتنمية والتجارة بما يخدم مصلحة ايران وافغانستان.

واشار الى اهم طاقات منطقة جابهار الواقعة جنوب شرق ايران قائلا، ان النفقات المنخفضة والمسافة القليلة بين افغانستان وبين هذه المنطقة والخصائص التي تحظى بها تعد من اهم ميزات هذه المنطقة.

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