٢٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٥١
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83411749
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مساعد رئيس الجمهورية:

استهداف تصدير 2 مليار دولار من الصناعات اليدوية

استهداف تصدير 2 مليار دولار من الصناعات اليدوية

مشهد/ 26 تموز/يوليو/ ارنا – قال مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة: لقد تم استهداف تصدير ما قيمته ملياري دولار من الحرف اليدوية.

واضاف علي أصغر مونسان مساء الخميس في تصريح للصحفيين على هامش المعرض العاشر للحرف اليدوية التقليدية في مشهد ، ان الحرف اليدوية والسياحة في حالة  جيدة في الوضع الحالي، ونحن نسعى الى ان تلعب السياحة والحرف اليدوية على حد سواء دورا أكثر أهمية في اقتصاد البلاد.

وقال: في العام الماضي كان لدينا ما قيمته حوالي 280 مليون دولار من صادرات الاشغال المصنوعة يدوياً، ونفس الكمية من صادرات الشنطة من الصناعات اليدوية، ونعتزم رفع هذا الرقم إلى ملياري دولار.

وقال "إن تحقيق هذا سيعود إلى ازدهار السياحة ، والذي يجب أن نكون قادرين على جذب السياح الأجانب.

واضاف مونسان انه وفقا للبنك المركزي، بلغت حصة السياحة في إجمالي الناتج المحلي 11 مليارا و 800 مليون دولار، أي ما يعادل 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ، فيما كانت حصة السياحة في إجمالي الناتج المحلي لتركيا 4.7٪ ، وهدفنا هو تقريب أنفسنا من هذا الرقم.

وصرح: نحن بحاجة إلى حوالي 210 الف مليار تومان من الاستثمار في مجال السياحة ، وحالياً 180 ألف مليار تومان تستثمر  في منشآت المرافق السياحية بما في ذلك الفنادق والمجمعات السياحية في البلاد والتي هي قيد التنفيذ.

وقال إن وصول السياح إلى البلاد بلغ في عام  2017  حوالي 4.7 مليون شخص ، بزيادة 7.8 مليون عن العام السابق.

وتابع مونسان حول السياسات البديلة لجذب السياح الأجانب: نبحث عن أسواق بديلة لجذب السياح الأجانب، الصين من الاسواق المستهدفة لجذب السياح ، حيث وافقت الحكومة على الغاء التأشيرة مع الصين، موضحا بان عدد السياح الصينيين بلغ في عام 2018  حوالي 150 مليون سائح، 2 مليون منهم فقط زار ايران.

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