٢٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:١٦
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83411776
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رحماني: وزارة الصناعة تتابع الصادرات وبيع البضائع

رحماني: وزارة الصناعة تتابع الصادرات وبيع البضائع

نوشهر/ 26 تموز/يوليو/ارنا - اكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا رحماني ان وزارته وبالتعاون مع الاجهزة المختصة تتابع بيع وتصدير منتجات الصناعيين الايرانيين.

واضاف رحماني لدى تفقده وحدات انتاجية في محافظة مازندران (شمال ايران) ان الصادرات تعتبر اليوم في طليعة الحوافز لتحقيق الوفرة في الانتاج ، ولامعنى للانتاج دون تصدير وبيع المحصولات.

واشار وزير الصناعة الى ان الدولة سعت وتسعى لتوفير احتياجات الوحدات الانتاجية في البلاد على الصعيد المالي وتوفير المواد الاولية .

واوضح انه يقوم بزيارات ميدانية الى المدن والمحافظات لتفقد المصانع والوحدات الانتاجية وتبادل وجهات النظر مع اصحاب العمل للوصول الى رؤى مشتركة في قطاع الصناعة والمعادن في ظل الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.

واكد الوزير رحماني ان الطاقات والامكانات الموجودة في البلاد ليست قليلة ولابد من استثمارها لايجاد فرص العمل والتصدير وجلب العملة الصعبة وانهاء التبعية للاخرين.

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