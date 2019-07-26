٢٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٦:٣١
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83412022
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اتفاق بين إيران وبيلاروسيا للتجارة المتبادلة للماشية والمنتجات الزراعية

اتفاق بين إيران وبيلاروسيا للتجارة المتبادلة للماشية والمنتجات الزراعية

طهران/ 26 تموز/يوليو/ارنا - أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في طهران، أنه خلال الاجتماع مع نائب وزير الزراعة في بيلاروسيا، اتفق البلدان على تسهيل تصدير المنتجات الزراعية ، بما في ذلك الفواكه المجففة ومنتجات الدفيئة من إيران إلى بيلاروسيا ، بالإضافة إلى استيراد منتجات مثل اللحوم ومشتقات الحليب من بيلاروسيا .

و أكد مسعود خوانساري، رئيس وفد غرفة تجارة طهران في بيلاروسيا ، خلال اجتماع مع نائب وزير الزراعة في بيلاروسيا إيغور بريلو، على الحاجة إلى توسيع تجارة المنتجات الزراعية والحيوانية نظرا للقدرة العالية للبلدين.

 وتم التاكيد خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تسهيل تبادل هذه السلع والاستثمارات المشتركة، لا سيما الاستثمار في الأراضي الزراعية لدولٍ اخرى والتي تهتم بها ايران.

وفي الاجتماع المشترك لرئيس غرفة تجارة طهران ونائب وزير الزراعة في بيلاروسيا، اتفق الجانبان على استكشاف فرص التعاون لتسهيل التجارة في القطاع الزراعي بهدف زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين إيران وروسيا البيضاء.

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