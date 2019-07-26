اتفاق بين إيران وبيلاروسيا للتجارة المتبادلة للماشية والمنتجات الزراعية

و أكد مسعود خوانساري، رئيس وفد غرفة تجارة طهران في بيلاروسيا ، خلال اجتماع مع نائب وزير الزراعة في بيلاروسيا إيغور بريلو، على الحاجة إلى توسيع تجارة المنتجات الزراعية والحيوانية نظرا للقدرة العالية للبلدين.

وتم التاكيد خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تسهيل تبادل هذه السلع والاستثمارات المشتركة، لا سيما الاستثمار في الأراضي الزراعية لدولٍ اخرى والتي تهتم بها ايران.

وفي الاجتماع المشترك لرئيس غرفة تجارة طهران ونائب وزير الزراعة في بيلاروسيا، اتفق الجانبان على استكشاف فرص التعاون لتسهيل التجارة في القطاع الزراعي بهدف زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين إيران وروسيا البيضاء.

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