رئيسة صرب البوسنة تدعم تطوير العلاقات مع إيران

كما اعلنت تسفيانوفيتش خلال لقائها السفير محمود حيدري ، دعم جمهورية صربيا لتنمية العلاقات الثنائية بين البوسنة والهرسك وإيران و توسع العلاقات الاقتصادية والذي يشكل ارضية للتعاون الثقافي والسياسي.

من جانبه أشار السفير الايراني إلى أن الجمهورية الإسلامية تدعم توطيد الاستقرار في غرب البلقان وسيادة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها والتعايش المتسق لجميع الجماعات العرقية في هذا البلد.

وأضاف حيدري ان يد الصداقة الايرانية ممدودة الى جميع الجماعات العرقية البوسنية وأتباع الديانات المختلفة في هذه الأرض.

وأكد السفير الإيراني، الذي شرح الوضع في الخليج الفارسي والشرق الأوسط ، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بقبولها للاتفاق النووي ، أثبتت أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي ومتمسكة بالتزاماتها الدولية ، وقد أثبتت في الأحداث الأخيرة أنها لا تتردد في الدفاع عن اراضيها وحقوقها القانونية.

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