٢٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٨:٠٥
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83412079
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وزير الرياضة العراقي يتفقد مرافق المركز الوطني الإيراني لكرة القدم

وزير الرياضة العراقي يتفقد مرافق المركز الوطني الإيراني لكرة القدم

طهران / 26 تموز/ يوليو/ ارنا - زار وزير الرياضة العراقي اليوم الجمعة المركز الوطني الإيراني لكرة القدم والتقى بمهدي تاج رئيس اتحاد كرة القدم الايراني.

وحضر "أحمد رياض طالب" اليوم الى المركز الوطني الإيراني لكرة القدم ، وتفقد العديد من المرافق والمنشآت في المركز بمافيها الملاعب المغطاة بالعشب الصناعي والطبيعي و قاعة كرة الصالات والمتحف و غيرها من المرافق.

وبعد هذه الجولة ، التقى رئيس وزير الرياضة والشباب العراقي والوفد المرافق له، رئيس اتحاد كرة القدم الايراني مهدي تاج الذي أكد على التعاون الثنائي مع الرياضة العراقية وكرة القدم ، معلنا أن المنتخب الإيراني سيلتقي نظيره العراقي  في 14 نوفمبر القادم في ملعب البصرة  وذلك في اطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 .

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