وزير الرياضة العراقي يتفقد مرافق المركز الوطني الإيراني لكرة القدم

وحضر "أحمد رياض طالب" اليوم الى المركز الوطني الإيراني لكرة القدم ، وتفقد العديد من المرافق والمنشآت في المركز بمافيها الملاعب المغطاة بالعشب الصناعي والطبيعي و قاعة كرة الصالات والمتحف و غيرها من المرافق.

وبعد هذه الجولة ، التقى رئيس وزير الرياضة والشباب العراقي والوفد المرافق له، رئيس اتحاد كرة القدم الايراني مهدي تاج الذي أكد على التعاون الثنائي مع الرياضة العراقية وكرة القدم ، معلنا أن المنتخب الإيراني سيلتقي نظيره العراقي في 14 نوفمبر القادم في ملعب البصرة وذلك في اطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 .

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