مساعد مؤسسة الموانئ: تسرب المياه وراء غرق سفينة " شباهنك"

واضاف جليل اسلامي في حديث مع مراسل إرنا اليوم الجمعة ان سفينة الشحن الإيرانية شباهنك كانت متجهة من ميناء انزلي شمال ايران إلى ميناء ماخاش كالاي في روسيا.

وقال إن السفينة كانت تحمل حمولة من البلاط وتعرضت لحادث على بعد 23 ميل بحري من ميناء استاراى في أذربيجان في منطقة لنكران ؛ وبعد ذلك طلب طاقم السفينة المساعدة ، ونظرا لقرب السفينة من جمهورية أذربيجان ، فإن فرق الإغاثة الاذربيجانية اتجهوا الى مكان الحادث وانقذوا طاقم السفينة.

وصرح اسلامي بان طاقم السفينة يتالف من 7 إيرانيين و هنديين.

وأعلنت الهيئة البحرية في أذربيجان اليوم غرق سفينة شحن إيرانية باسم "شباهنك" ، بعد ان تعرضت لحادث بالقرب من المياه الاقليمية لجمهورية اذربيجان في بحر قزوين.

واضافت أن سفينة شحن إيرانية أطلقت إشارة استغاثة بسبب حادث قرب ميناء " لنكران" في بحر قزوين.

وذكرت أن السلطات في أذربيجان أرسلت طائرتين مروحيتين وزوارق إلى موقع سفينة الشحن الإيرانية، وأنقذت جميع طاقم السفينة وعددهم 9 اشخاص، لكن السفينة غرقت في البحر بعد لحظات.

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