انقاذ جميع افراد طاقم السفينة التجارية الايرانية الغارقة "شباهنك"

وقال جهانغير زادة في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان هذه السفينة التجارية البالغ عدد طاقمها 9 افراد كانت تحمل 900 طن من البلاط والسيراميك وهي في طريقها في مياه بحر قزوين من ميناء انزلي شمال ايران الى ميناء ماخاج قلعة في روسيا حيث تعرضت لحادث في الساعة الثانية و 35 دقيقة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لباكو ووجهت نداء استغاثة وطلب المساعدة من منظمة الملاحة البحرية في جمهورية اذربيجان.

واضاف، انه على الفور توجهت مروحيتان تابعتان لوزارة الطوارئ وسفينة تابعة لحرس الحدود بجمهورية اذربيجان لتقديم المساعدة للسفينة المنكوبة ولحسن الحظ فقد تم انقاذ الطاقم البالغ عددهم 9 افراد وهم 7 ايرانيين و 2 هنود.

وتابع قائلا، ان هذه السفينة التجارية المسماة "شباهنك" والتابعة للقطاع الخاص قد غرقت بالكامل في الساعة الرابعة و 24 دقيقة بالتوقيت المحلي لباكو على بعد 22 ميلا من مياه آستارا الايرانية وبالقرب من ميناء لنكران بجمهورية اذربيجان.

واعتبر هذا الحادث بانه الاول من نوعه الذي يقع بهذه الصورة واضاف، انه ينبغي البحث في اسباب وقوعه رغم انه تم الاعلان بان المناخ في بحر قزوين كان سيئا جدا اليوم الجمعة وارتفاع الامواج كان عاليا.

واوضح بانه تم نقل جميع افراد الطاقم الى الساحل وسيصلون الى العاصمة باكو لاحقا.

وكان مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية قد قال في تصريح لمراسل "ارنا" ، ان تسرب المياه وراء غرق سفينة "شباهنك" في المياه الاقليمية لجمهورية اذربيجان في بحر قزوين منوها الى إنه تم إنقاذ جميع افراد طاقم السفينة.

واضاف جليل اسلامي ان السفينة الشحن الإيرانية "شباهنك" كانت متجهة من ميناء انزلي شمال ايران إلى ميناء ماخاج قلعة في روسيا.

انتهى ** 2342