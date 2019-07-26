مصرع وجرح عناصر معادية للثورة خلال اشتباك مع الحرس الثوري غرب ايران

وافادت العلاقات العامة في مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري، في بيان صادر اليوم الجمعة، ان الاشتباك وقع في منطقة هوار جونین دله‌ مرز التابعة لمدينة سرواباد بمحافظة كردستان الواقعة في غرب ايران.

واضافت: ان الاشتباك اسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر الخلية المعادية للثورة وتدمير كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم.

وقالت: ان عددا من العناصر المعادية للثورة لاذوا بالفرار بعد الاشتباك حيث يقوم الحرس الثوري بملاحقتهم.

وخلال الاشتباك اصيب احد افراد الحرس الثوري في كردستان وهو سيد هادي اجاق الا انه استشهد حين نقله الى المستشفى لشدة جراحه.

يذكر ان مدينة سرواباد تقع على بعد 90 كم الى الغرب من مدينة سنندج مركز محافظة كردستان ولها حدود مشتركة مع العراق بطول 24 كم.

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