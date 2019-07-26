٢٦ يوليو ٢٠١٩ - ٢٣:٠١
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83412236
٠ Persons

طائرة ركاب تهبط بسلام في مطار مشهد بعد تمزق احدى عجلاتها

طائرة ركاب تهبط بسلام في مطار مشهد بعد تمزق احدى عجلاتها

مشهد / 26 تموز / يوليو /ارنا- هبطت طائرة ركاب في مطار مدينة مشهد بسلام رغم تمزق احدى اطاراتها حين اقلاعها من مطار "مهراباد" الدولي بطهران مساء الجمعة.

وقال مدير عام المطارات في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) محمد باقر قاسم زادة في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الجمعة ان طائرة ركاب تابعة لشركة "ماهان" للطيران قد تمزقت احدى عجلاتها حين اقلاعها من مطار مهراباد الدولي بطهران في رحلة لها الى مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية.

واضاف، انه فور ذلك تم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة في مطار "الشهيد هاشمي نجاد" الدولي في مدينة مشهد حيث هبطت الطائرة بسلام من دون الحاق اي اضرار بها كما ترجل منها الركاب بسلامة وامان.

يذكر ان مطار "الشهيد هاشمي نجاد" يعد ثاني اكثر مطارات البلاد بعد مطار "مهراباد" بطهران كثافة من حيث عدد الرحلات القادمة اليها والمغادرة لها والتي يبلغ عددها 180 رحلة يوميا كمعدل فيما يصل العدد الى 250 في الذروة.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
2 + 0 =