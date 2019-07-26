وزير الصناعة: المقاومة والثقة بالنفس طريق مواجهة الحرب الاقتصادية المعادية

وفي كلمته الجمعة خلال اجتماعه بمجموعة من الناشطين الاقتصاديين والمنتجين في محافظة مازندران شمال ايران قال رحماني، ان العدو بتصعيده الحظر يسعى لاستغلال ذلك سياسيا ضد الجمهورية الاسلامية وهو الامر الذي يستدعي همم المنتجين والمدراء للعبور من هذه المؤامرة.

واشار الى ان البلاد تتعرض منذ 15 شهرا لحرب اقتصادية واقسى حظر في تاريخ البلاد واضاف، ان الاميركيين تصوروا بان البلاد ستتعرض خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس) لانهيار متسلسل كالدومينو ولكن رغم هذا الوهم فقد حققت البلاد في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري زيادة بنسبة 26 بالمائة في تاسيس الوحدات الانتاجية وزيادة بنسبة 15 بالمائة للوحدات الصناعية.

واضاف، ان هذه النسب مؤشر الى اننا تمكنا من ادارة الحظر بصورة صحيحة ونحن الان في محلة العبور منه ولكن لا ينبغي الغفلة والنسيان في الوقت ذاته بان العدو جاد في مخططه لذا يتوجب على جميع المدراء ان يتحلوا بالجدية اللازمة كي نحقق الانتصار.

انتهى ** 2342