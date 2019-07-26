روسيا تعتبر انضمام ايران لترويكا افغانستان امرا مفيدا

وفي كلمته امس الجمعة خلال اجتماع مجلس الامن الدولي المنعقد حول افغانستان قال، اننا نرى بان قناة التعاون الاهم بشان افغانستان هي اجراء المشاورات الثلاثية على مستوى المندوبين الخاصين لروسيا واميركا والصين الذين اجتمعوا في واشنطن اذار/مارس وفي موسكو نيسان /ابريل وفي بكين حزيران /يونيو الماضي.

وقال سوفرانكوف، اننا نرحب بانضمام باكستان لمشاورات الترويكا في بكين كما نعتقد بان ايران يمكنها ان تؤدي دورا بناء في هذه المفاوضات.

واوضح قائلا، انه على العموم فان مشاركة الجهات المعنية الرئيسية في المنطقة في هذا الاطار تؤثر ايجابيا على مسيرة اتخاذ القرار حول اعادة البناء والاعمار بعد الحرب، لان العلاقات والتعاون المناسب من قبل الجيران فقط يمكنه المساعدة بالحل الفوري لقضايا افغانستان الراهنة.

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