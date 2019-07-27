4 الاف سائح يزورون مدينة شوشتر جنوب ايران في غضون شهر

واضاف "علي محمد جهار محالي" اليوم السبت في حديث لمراسل ارنا، ان الشلالات ومطاحن المياه بهذه المدينة استقطبت اكثر من الف و650 سائح خلال الشهر الماضي.

واكد ان نحو 970 سائح زاروا قلعة سلاسل، فيما زار الف و300 سائح "خان افضل" بهذه المدينة.

وقال رئيس دائرة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحية بمدينة شوشتر، ان السياح الاجانب الذين زاروا المعالم التاريخية بالمدينة كانوا من الصين وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا وفرنسا.

واضاف انه منذ بداية العام الحالي ( 21 مارس 2019) لحد الان تفقد نحو 70 الف سائح اجنبي المعالم الاثرية بمدينة شوشتر.

وتم تسجيل المعالم الاثرية بمدينة شوشتر بما فيها الشلالات تحت اسم "منظومة مياه شوشتر التاريخية " في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو .

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