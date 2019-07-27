ماليزيا تعلن استعدادها للمشاركة والاستثمار في محافظة البرز

وقال "داتو رستم يحيى" في اجتماع مع مجلس إدارة غرفة البرز التجارية وبعد تفقده معرض القدرات الانتاجية والصناعية والخدمية في هذه المؤسسة: خلال زيارتي للمعرض اطلعت على الإمكانات والمرافق الصناعية وإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة في المحافظة.

واضاف : عندما رأيت مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية في المعرض، خلصت إلى أن هناك منصة لاستثمار القطاع الخاص الماليزي في هذه المحافظة.

وتابع: بالنظر إلى توفر الارضيات اللازمة لجذب الاستثمار في محافظة البرز، يمكننا إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع القطاع الخاص في البرز في صناعات الأغذية والبناء والتشييد.

وقال السفير الماليزي لدى إيران: تتمتع محافظة البرز، بالإضافة إلى الطبيعة الجميلة، بمزايا خاصة مثل القرب من العاصمة وسهولة المواصلات والمرافق الواسعة في مجال تخزين المواد الخام وصيانتها، وبالتالي فإن هذه المنشآت تشكل أساسا جيدا لاستقطاب الاستثمارات.

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