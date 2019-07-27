اعتقال منفذي جريمة اغتيال امام جمعة اهل السنة بشمال ايران

وقال العميد روح الله قاسمي ان المتهمين وبعد مشاهدتهم للادلة الدامغة في مقر شرطة المباحث اعترفوا بقتل امام جمعة اهل السنة في قرية "رضا آباد" بسبب مشاكل شخصية.

وكان "مولي عبدالغفور جمالزائي" إمام الجمعة في قرية "رضا آباد" التابعة لقضاء راميان، قد اغتيل عندما كان عائدا من المسجد بعد صلاة الفجر في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

واوضح قائد شرطة محافظة كلستان ان المتهمين اعترفوا ايضا بجريمة قتل اخرى في صيف العام الماضي في نفس القرية بعد ان اشتبكوا مع المقتول، مضيفا: كما اعترف المتهمون بـ 21 حادث سرقة ماشية في محافظة كلستان والمحافظات المجاورة.

انتهى