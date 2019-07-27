ايران وجمهورية اذربيجان تبحثان سبل التعاون في مجال القضايا الانسانية

واشار حسن اوف خلال اللقاء الى العلاقات الودية بين ايران واذربيجان معربا عن رضاه للتعاون بين البلدين في جميع المجالات مؤكدا على ضرورة تنمية التعاون في المجالات الانسانية الى جانب العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبين اهتمام رئيس جمهورية اذربيجان "الهام علي اوف" بتنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية في جميع المجالات معتبرا تبادل الزيارات بين وفود البلدين من شأنه تنميتها اكثر فاكثر.

واشار المسؤول الاذري الى المساعدات الايرانية الانسانية الى المنكوبين الاذريين ابان حرب قره باغ معربا عن شكره وتقديره للجمهورية الاسلامية بهذ الشأن.

من جانبه اکد مدير مكتب الهلال الاحمر الايراني في باكو " سجادي" على ضرورة تنمية العلاقات بين ايران واذربيجان في جميع المجالات وخاصة القضايا المتعلقة بالمساعدات الانسانية.

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