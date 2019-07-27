رابطة الصلب العالمية: إيران أنتجت أكثر من 12.7 مليون طن من سبائك الصلب في النصف الأول من عام 2019

بناءً على البيانات الإحصائية الصادرة عن الرابطة العالمية للصلب، وصل إنتاج قضبان الصلب في يونيو إلى 2 مليون و 165 ألف طن ، بزيادة قدرها 6.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر في عام 2018، ويكشف عن وضع أفضل من حيث نمو الإنتاج مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام 2019.

كما زاد إنتاج الحديد الإسفنجي في إيران في النصف الأول من عام 2019 بنسبة 15.2 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 ، بالإضافة إلى ذلك، زاد إنتاج الحديد الإسفنجي في يونيو بنسبة 16.3 ٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2018 ، والذي واصل ترتيب الحديد الإسفنجي أدائه المتنامي في فترة الدراسة وأظهر ظروفا أفضل.

واستنادا إلى إحصائيات رابطة الصلب العالمية في أكثر من 60 دولة، فقد أنتجت 924 مليون طن من سبائك الصلب في النصف الأول من عام 2019، بزيادة 4.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

في يونيو ، أنتجت شركات صناعة الصلب أكثر من 159.2 مليون طن من سبائك الصلب، بزيادة 4.8 في المائة لنفس الشهر من العام الماضي، وأقل قليلاً من نمو ستة أشهر.

زادت الصين، التي سجلت زيادة في الإنتاج بنسبة 9.9 ٪ في النصف الأول من هذا العام (2019) مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 10 ٪ في يونيو مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.

وأنتجت إيران حوالي 25 مليون طن من الصلب الوسيط (الخام) العام الماضي، مما زاد من طاقتها إلى 35 مليون طن، ومن المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية المتوقعة في 2026 إلى 55 مليون طن.

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