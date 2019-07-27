توسيع التعاون بين القطاعات الخاصة في إيران وبيلاروسيا

وأعتبر مسعود خوانساري في تصريح له ، زيارة وفد غرفة تجارة طهران إلى بيلاروسيا، بالايجابية، مضيفا أن الوفد الايراني الذي ضم 24 شخصا من رجال الاعمال، كما ان 70 ناشطا اقتصاديا بيلاروسيا، حضروا هذه الاجتماعات مما يدل على ترحيب الجانب البيلاروسي بهذه الزيارة.

وبالإشارة إلى التقييم الإيجابي لاجتماعاته والوفد مع رئيس غرفة تجارة بيلاروسيا ونائب وزير الزراعة وغيره من المسؤولين الاقتصاديين في البلاد، أشار إلى قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تصدير الخضروات والحبوب والفواكه المجففة، وغيرها الى بيلاروسيا، واضاف انه نظرا لموقع بيلاروسيا الجغرافي للوصول إلى سوق أوروبا الغربية، ومن ناحية أخرى، فإن جودة وسعر البضائع الإيرانية في منافسة مع البضائع الأجنبية في السوق البيلاروسية، جعل من الممكن تحويل هذا البلد إلى مكان للتخليص الجمركي والتعبئة التي تتلائم مع البضائع الإيرانية للتصدير إلى أوروبا الغربية.

و نظرا لاهتمام بيلاروسيا في توفير الآلات الثقيلة والحافلات وغيرها، أعرب خوانساري عن أمله في تطوير التعاون بين رجال الاعمال في البلدين بالمستقبل القريب.

من جانبه وصف سفير الجمهورية الإسلامية في بيلاروسيا، مصطفى اويسي، في حديث مع إرنا، الاجتماعات والمحادثات بين الجانبين بالايجابية، مشيرا إلى أن البلدين لم يستفيدا بالكامل من القدرات التجارية والاقتصادية؛ داعيا القطاع الخاص الى الاهتمام والتحرك بشكل أكبر للعمل في هذا البلد.

انتهى** 2344