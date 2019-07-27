دول العالم لا تنطلي عليها روايات امريكا وبريطانيا المزيفة حول إيران

وكتب مرتضى مراديان، السفير الإيراني في الدنمارك، في حسابه الشخصي على تويتر: الولايات المتحدة وبريطانيا تنتهكان القانون الدولي، ثم تسعىان لتشكيل تحالف ضد إيران!

الرئيس السابق لأركان الجيش الأمريكي، كان قد اقترح تشكيل تحالف عسكري بحري لحماية المياه الدولية مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب والخليج الفارسي بحجة الهجمات الإيرانية المزعومة على ناقلات النفط والسفن التجارية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

ثم طرح هذا الاقتراح وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو والجنرال مارك مايلي، الرئيس الجديد لهيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي.

وزير الخارجية البريطاني السابق جيرمي هانت كان قد رحب هو الاخر بالتحالف المزعوم من خلال اطلاق مزاعم ضد إيران عقب احتجاز ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز.

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