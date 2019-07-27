٢٧ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:٠٠
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83413168
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سفير ايران في الدنمارك:

دول العالم لا تنطلي عليها روايات امريكا وبريطانيا المزيفة حول إيران

دول العالم لا تنطلي عليها روايات امريكا وبريطانيا المزيفة حول إيران

طهران/ 27 تموز/ يوليو/ ارنا - انتقد سفير إيران في الدنمارك، انتهاك الولايات المتحدة وبريطانيا للقانون الدولي، مؤكدا ان العديد من الدول تدرك بشكل علني المخاطر والروايات المزيفة التي يروجها المنتهكين الكبار للقانون الدولي ولن تنطلي عليها هذه الخدع.

وكتب مرتضى مراديان، السفير الإيراني في الدنمارك، في حسابه الشخصي على تويتر: الولايات المتحدة وبريطانيا تنتهكان القانون الدولي، ثم تسعىان لتشكيل تحالف ضد إيران!

الرئيس السابق لأركان الجيش الأمريكي، كان قد اقترح تشكيل تحالف عسكري بحري لحماية المياه الدولية مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب والخليج الفارسي بحجة الهجمات الإيرانية المزعومة على ناقلات النفط والسفن التجارية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

ثم طرح هذا الاقتراح وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو والجنرال مارك مايلي، الرئيس الجديد لهيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي.

 وزير الخارجية البريطاني السابق جيرمي هانت كان قد رحب هو الاخر بالتحالف المزعوم من خلال اطلاق مزاعم ضد إيران عقب احتجاز ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز.

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