نتابع الحظر الامريكي المفروض في مجالات الدواء والغذاء

واشارت منسقة الامم المتحدة المقيمة في طهران اوغوجي دنيلز خلال لقائها رئيس مركز الابحاث في مجلس الشورى الاسلامي في ايران كاظم جلالي الى الحظر الاحادي الاميركي ضد ايران، وأكدت في ذات الوقت على حقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال، واوضحت: "إننا نتابع الحظر المفروض في مجالات الدواء والغذاء وغيرهما عبر التعاون مع مختلف المنظمات الاممية كالصحة والغذاء العالميين.

واشادت خلال اللقاء، بتعاون الحكومة الايرانية مع الامم المتحدة في مختلف المجالات ووصفته بالطيب للغاية، واضافت "لقد أبلغنا البلدان الاخرى بالخطاب الجيد والتعاطي الرفيع مع هذا البلد".

وأكد رئيس مركز الابحاث في مجلس الشورى الاسلامي في ايران "كاظم جلالي" على ضرورة ان تقوم الامم المتحدة باداء دور اكثر حزماً في مواجهة النزعة الاحادية لاميركا.

وقال جلالي : على الامم المتحدة أن تقوم باتخاذ خطوات اكثر فاعلية في مواجهة الحظر الاميركي الاحادي ضد ايران في مجالات انسانية كالغذاء والدواء وقطاع الصناعة الجوية.

واشار الى جهود ايران الجادة في مكافحة المخدرات، موضحاً: أن ايران تحتاج الى المزيد من المساعدات والارادة الجادة من قبل المجتمع الدولي بسبب الكلفة الباهضة التي تتحملها البلاد في هذا المجال.

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