٢٧ يوليو ٢٠١٩ - ١٥:١٤
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83413264
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هادي بور يفوز بذهبية وزن تحت 58 كغم في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو

هادي بور يفوز بذهبية وزن تحت 58 كغم في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو

رشت/ ۲۷ تموز/يوليو/ارنا- نال لاعب التايكواندو الايراني "أرمين هادي بور" ذهبية وزن تحت 58 كغم في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو بالاردن بنسختها السابعة .

وقال رئيس اتحاد التايكواندو بمحافظة كيلان (شمال ايران) في حديث لمراسل ارنا، ان  اللاعب "هادي بور" هو احد اللاعبين الايرانيين الثلاثة الذين شاركوا في مسابقات الحسن الدولية للتايكواندو، في وزن تحت ۵۸ كلغم وتمكن من الفوز بالبطولة بعد ان هزم منافسيه .

واكد ان اللاعب "هادي بور" تمكن من الفوز علي منافسيه الاردني والباكستاني وبلوغ المرحلة النهائية.

واحرز المنتخب الوطنى الايرانى للتايكواندو ميدالية ذهبية واحدة وفضيتين في بطولة الحسن الدولية المصنفة من عيار النجمة الواحدة (G1) والتي افتتحت يوم امس الجمعة في الاردن وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل .

انتهي** 1453**2344

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