هادي بور يفوز بذهبية وزن تحت 58 كغم في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو

وقال رئيس اتحاد التايكواندو بمحافظة كيلان (شمال ايران) في حديث لمراسل ارنا، ان اللاعب "هادي بور" هو احد اللاعبين الايرانيين الثلاثة الذين شاركوا في مسابقات الحسن الدولية للتايكواندو، في وزن تحت ۵۸ كلغم وتمكن من الفوز بالبطولة بعد ان هزم منافسيه .

واكد ان اللاعب "هادي بور" تمكن من الفوز علي منافسيه الاردني والباكستاني وبلوغ المرحلة النهائية.

واحرز المنتخب الوطنى الايرانى للتايكواندو ميدالية ذهبية واحدة وفضيتين في بطولة الحسن الدولية المصنفة من عيار النجمة الواحدة (G1) والتي افتتحت يوم امس الجمعة في الاردن وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل .

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