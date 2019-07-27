تطوير التعاون العلمي بين إيران والصين في مجال مکافحة الادمان

قال أمين لجنة علوم الأعصاب الإيراني " عباس حق برست" إن الهدف من الملتقى العلمي هو تقوية التعاون بين البلدين في مجال البحوث المشتركة والعلاج السريري لأمراض الإدمان .

وينعقد الملتقى بالتعاون مع مركز الدماغ والأعصاب التابع لجامعة الشهيد بهشتي و جامة تربيت مدرس و مركز بحوث البلازما الإيراني ومنظمة علوم الأعصاب الصينية خلال الفترة 15-17 اب القادم.

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