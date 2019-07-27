وزير الجهاد الزراعي : التعاون الزراعي بين ايران والصين آخذ بالنمو

تصريحات حجتي هذه جاءت اليوم السبت، في حوار مع مراسل "ارنا" من بكين حول زيارته الاخيرة الى كل من الصين ومنغوليا.

ولفت حجتى الى مباحثاته خلال زيارة الصين؛ مؤكدا ان كبار المسؤولين الصينيين اعربوا خلال المباحثات المشتركة عن ارادهم الحازمة في تنمية العلاقات وتعميق التعاون اكثر فاكثر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع، ان البلدين ايران والصين لديهما آفاق مستقبلية واضحة، وينطلقان من اسس رصينة للتعاون الثنائي في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك.

وحول مباحثاته مع وزير الزراعة الصيني، اوضح انه تقرر خلال هذه المباحثات ان يتم متابعة قضايا التعاون الزراعي بين طهران وبكين في اطار فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن كلا البلدين؛ متطلعا الى تحقيق النتائج المنشودة في هذا السياق.

كما تطرق الوزير الايراني الى زيارته الاخيرة لمنغوليا؛ مصرحا انه بحث مع المسؤولين في هذا البلد مختلف القضايا ذات العلاقة بالتعاون الزراعي ولاسيما مشاكل التجار الايرانيين في مجالي تصدير واستيراد منتجات الثروة الحيوانية والزراعية.

انتهى ** ح ع