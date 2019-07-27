بعيدي نجاد : خفص التوترات بين إيران وبريطانيا يتطلب جهودا اساسية

و اضاف بعيدي نجاد في تغريدته : لقد تمثّلت السياسة البريطانية خلال فترة وزارة الخارجية لجرمي هانت في فشل مشين، مما زاد في شدة التوترات؛ كما ان الاحتجاز اللاقانوني لـ (ناقلة) النفط الايراني ادى الى المواجهة في منطقة الخليج الفارسي.
وكانت السلطات في إقليم جبل طارق التابعة للحكومة البريطانية، قد اعلنت في الرابع من تموز /يوليو الحالي أن عناصر من مشاة البحرية البريطانية والشرطة المحلية احتجزوا ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق.
انتهی**2054/ ح ع **
لندن/27 تموز/يوليو/ارنا - انتقد سفير ايران في بريطانيا "حميد بعيدي نجاد" سياسات وزير الخارجية البريطاني السابق "جرمي هانت" تجاه طهران؛ مصرحا في تغريدة نشرها اليوم السبت على موقع تويتر : ينبغي بذل جهود اساسية للحدّ من التوترات واتخاذ خطوات نحو فهم أفضل0.
و اضاف بعيدي نجاد في تغريدته : لقد تمثّلت السياسة البريطانية خلال فترة وزارة الخارجية لجرمي هانت في فشل مشين، مما زاد في شدة التوترات؛ كما ان الاحتجاز اللاقانوني لـ (ناقلة) النفط الايراني ادى الى المواجهة في منطقة الخليج الفارسي.
تعليقك